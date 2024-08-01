Soykırımcı İsrail 300 gündür saldırdığı Gazze'de aracı hedef aldı: Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 300. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE ŞERİDİ'NDE BİR ARACI HEDEF ALDIĞI SALDIRIDA 8 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan el-Magazi Mülteci Kampı'nın girişinde bir aracıya yönelik saldırısında, en az 8 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, Magazi Mülteci Kapı girişinde sivil bir aracı hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda en az 8 sivilin şehit olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail'in Magazi Kampı'ndaki bazı evleri de havadan bombaladığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyini de hedef aldığı ifade edilen haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan kamptaki saldırıda en az bir kişinin şehit olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı paylaşıldı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde, kuzeydeki Gazze kentinde bir aracı hedef alması sonucu 5 Filistinli şehit olmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 445 Filistinli şehit oldu, 91 bin 73 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu tarafından Gazze'de alıkonulan bir grup Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Filistinliler, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

10:09 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan el-Magazi Mülteci Kampı'nın girişinde bir aracıya yönelik saldırısında, en az 8 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

05:59 Mısır ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'i, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarını durdurmaya zorlayacak bağlayıcı karar alması çağrısı yaptı.

00:24 İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapabilmelerini sağlaması gerektiğini bildirdi.

00:16 ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera görev yapan 2 gazetecinin İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak bölge ülkelerindeki muhataplarıyla görüşerek daha fazla bilgi alacaklarını ve Gazze'de görev yapan gazetecilerin hedef alınmaması gerektiğini bildirdi.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da çatışmanın büyüme riskine karşı uyararak, "Füzeler, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ölümlü saldırılarla iletişim sona ermeli." açıklamasında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti.