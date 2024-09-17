Soykırımcı İsrail 347 gündür aralıksız bombalıyor! Gazze'de şehit sayısı 41 bin 252

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 347. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 347 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 41 BİN 252'YE ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 41 bin 252'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 347 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 26 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 252'ye, yaralı sayısının da 95 bin 497'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Lübnan'ın güneyine saldırı için siyasi zemin hazırlığı içinde olduğu belirtilen İsrail hükümeti, güvenlik durumu nedeniyle "kuzeyden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine dönmesini" savaşın yeni hedefi olarak belirlediğini açıkladı.

İşgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ürdün Vadisi'nde Filistinli çobanlara saldırdı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazeteci ile 3 kadının da bulunduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 41 bin 252'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi bombaladığı saldırıda biri çocuk en az 4 Filistinli öldü, onlarca Filistinli ise enkaz altında kaldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası düzen konusundaki raportörü George Katrougalos, Avrupa ülkelerinin İsrail'e hala silah satmaya devam etmesini "talihsiz bir durum" olarak değerlendirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM), bugün itibarıyla İsrail'in Gazze'de 55 farklı yerin boşaltılması yönünde talimat verdiğini belirterek, bunların, Gazze'nin yüzde 85'ini oluşturduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin muhtelif bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 35 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında en az 710 bebeği şehit ettiğini duyurdu.

00:03 Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bunun bölgesel yansımalarını görüştü.

00:00 İsrail yetkilileri ve medyasına göre, Başbakanı Binyamin Netanyahu, zorunlu askerlik yapmayı reddeden Ultra Ortodoks Yahudileri (Haredi) memnun etmek için Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almayı planlıyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli şehit oldu, 95 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 342'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 709 askerinin öldüğünü, 4 bin 428 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 703 Filistinli hayatını kaybetti.