Soykırımcı İsrail 376 gündür saldırıyor! Gazze'de şehit sayısı 42 bin 409'a çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 376. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 376 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 42 BİN 409'A ÇIKTI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 65 artarak 42 bin 409'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 376 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 65 kişinin şehit olduğu, 140 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 42 bin 409'a, yaralı sayısının da 99 bin 153'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 65 artarak 42 bin 409'a yükseldi.

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'in soykırım uyguladığı; Gazze'de çalışan 65 gönüllü sağlık çalışanının yaşadığı "dehşeti" aktaran haberine yönelik eleştirilerin "temelsiz" olduğunu belirterek anlatılar ve görüntülerin, fotoğraf ve video kanıtlarıyla doğrulandığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail'in cinayetlerini durdurma ve insani yardımların Gazze ve Lübnan'a ulaşmasını sağlamak için sahip oldukları tüm imkanları kullanma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Hakları Özel Raportörü Gina Romero, Avrupa ülkelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerin engellendiğini ya da kısıtlandığını ifade ederek İsrail'e destek verilen eylemlere ise böyle yaklaşılmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktör Yardımcısı Beth Bechdol, 2023'te dünyada yaklaşık 733 milyon kişinin açlık çektiğini ve Gazze Şeridi'ndeki gıda güvensizliğinin kendi raporlarındaki en ciddi gıda krizi olduğunu belirtti.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında bir ABD'linin aile üyelerinin de öldürüldüğü gerekçesiyle Washington'u İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını durdurmak için baskı yapmaya çağırdı.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in açıkça uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Başkan (Joe) Biden hemen şimdi harekete geçmeli" ifadesini kullandı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında "masum sivilleri öldürmesini" kınayarak, insani yardımların bölgeye geçişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini kurtarmak için acilen gerçek anlamda güvenli bir koridor açılması talebinde bulundu.

İsrail'in, Gazze kent merkezinde yerinden edilmiş ailelerin sığındığı bir evi bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşananların, İsrail'in Gazze'nin kuzeyini bölme ve sakinlerini göçe zorlama planının başladığını doğrulayan "tam bir soykırım" olduğunu söyledi.

01:14 Tunus'ta, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan ve Filistin halkıyla dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail bayrağı yakıldı.

00:00 İsrail'in bir yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü, abluka altındaki Gazze'de bombardımanlarda ve açlıktan ölen on binlerce Filistinliye, son çadır kampa düzenlenen saldırıda yanarak can veren 4 kişi de eklendi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 755 Filistinli hayatını kaybetti.