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Dünya

Soykırımcı İsrail, 59 bin 587 Filistinliyi katletti

Soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 59 bin 587'ye yükseldi.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 16:52 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, 59 bin 587 Filistinliyi katletti
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 89 ölü ve 453 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 447 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 31 bin 457 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 587'ye, yaralıların sayısının 143 bin 498'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı ise 23 artarak 1083'e, yaralıların sayısı da 7 bin 275'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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