Soykırımcı İsrail, ateşkes baskılarına katliamla karşılık veriyor!

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında şehit ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 313. gününde sürüyor.

FİLİSTİN: DÜNYA NE ZAMAN ATEŞKES İÇİN BASKI YAPSA, İSRAİL BUNA KATLİAMLA KARŞILIK VERİYOR

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında bir konuşma yaptı.

BM Filistin Daimi Temsilcisi Mansur, "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa İsrail'in (Tabiin) okulundaki gibi bir katliamla karşılık vermesi tesadüf değil. Bir öncekinden daha çirkin bir mesaj veriyor ve durmayacağını ifade ediyor." şeklinde konuştu.

Mansur, "Derhal ateşkes çağrısı yapan uluslararası fikir birliğini memnuniyetle karşılarken, İsrail'in bu fikirle başa çıkmak için veto yetkisini kullandığı açık. Bu sona ermeli. İsrail dünyaya meydan okumaya devam edemez." ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:23 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa, İsrail buna katliamla karşılık veriyor." dedi

02:19 ABD yönetiminin, Gazze'ye saldırıları devam eden İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışına onay vermesi tepki çekti

01:16 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, İsrail'in son zamanlarda, Gazze'de, bir sığınak olarak da kullanılan okulları hedef almasının "münferit" bir olay olmadığına dikkati çekti

00:57 İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli 1 çocuk İsrail keskin nişancısı tarafından öldürüldü