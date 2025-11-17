İSTANBUL 20°C / 16°C
Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkes dinlemiyor: 1'i çocuk 3 Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılar sonucu biri çocuk 3 kişinin şehit olduğu belirtildi.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ateşkes dinlemiyor: 1'i çocuk 3 Filistinli şehit oldu
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerlerinin, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Atatra bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi yıkılan binaların enkazı altında kayboldu.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

