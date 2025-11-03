İSTANBUL 20°C / 13°C
Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkes dinlemiyor: Filistinli şehit sayısı yükseliyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 238'e yükseldiği bildirildi.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ateşkes dinlemiyor: Filistinli şehit sayısı yükseliyor
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son bir günde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 8'i enkaz altından çıkartılan 10 cansız bedenin ulaştığı belirtildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 238 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu sürede 600 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 510 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği cenaze sayısı da 270 olarak hatırlatıldı.

ENKAZ ALTINDA HÂLÂ BİNLERCE ÖLÜ VAR

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

  • Gazze saldırıları
  • 238 ölü
  • İsrail ordusu

