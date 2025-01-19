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Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkese dakikalar kala Gazze'yi bombaladı! Anlaşma yürürlüğe girmedi

İsrail ateşkese 5 dakika kala Gazze'yi bombaladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, 'Ateşkes Hamas serbest bırakılacak rehine listesini sunmadan başlamayacak' dedi. Hamas'tan ise 'Ateşkese bağlıyız, serbest bırakılacak rehine listesindeki gecikme teknik sorun kaynaklı' açıklaması geldi. İsrail ordusu da 'Hamas'tan esir listeleri alınana kadar ateşkes yürürlüğe girmeyecek' duyurusunda bulundu.

AA/İHA19 Ocak 2025 Pazar 09:27 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ateşkese dakikalar kala Gazze'yi bombaladı! Anlaşma yürürlüğe girmedi
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İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Gazze katiller ordusu tarafından yine bombalanmaya başlandı.

NETANYAHU: HAMAS ESİRLERİN LİSTESİNİ VERMEDEN ATEŞKES BAŞLAMAYACAK

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun serbest bırakılması gereken esirlerin listesinin ulaştırılmasındaki gecikmeyle ilişkin gece boyunca bir güvenlik değerlendirmesi yaptığı duyuruldu.

Netanyahu'nun yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirildi.

Maariv'e konuşan İsrailli bir kaynak, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesi "ateşkes uygulamaya girene kadar kendilerine teslim edilmezse İsrail'in geri durmayacağı" tehdidinde bulundu.

HAMAS'TAN "TEKNİK NEDEN" AÇIKLAMASI

Hamas ise Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ederek, ilk grupta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesindeki gecikmeyi "teknik saha nedenlerine" bağladı.

"Hamas ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "ilk grupta serbest bırakılacak isimlerin (İsrailli esirlerin) tesliminin sahadaki teknik nedenlerden dolayı geciktiği" kaydedildi.

Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.

İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ SÖZCÜSÜ HAGARİ: HAMAS TALEPLERİMİZİ YERİNE GETİRMEDİĞİ SÜRECE SALDIRILAR DEVAM EDECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hamas esirlerin listesini vermeden ateşkes başlamayacak" açıklamasının ardından Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari kameralar karşısına geçti. Hamas'ın esirlerin listesini gönderme yükümlülüğünü yerine getirmediğini kaydeden Hagari, "Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkes yürürlüğe girmeyecek. Hamas taleplerimizi yerine getirmediği sürece saldırılar devam edecek" dedi.

Hagari, ordunun ateşkesin uygulanması için tamamen hazır olduğunu ve şartlarının Hamas tarafından ihlal edilmesi halinde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

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