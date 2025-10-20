Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen katliamlarını sürdürüyor! 80 ihlal, 97 şehit

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail'in bu ihlallerle "uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği" vurgulandı.

Sivillere yönelik doğrudan ateş açılması ve gözaltına alınması, dron saldırıları ve bombardıman gibi ihlallerin yapıldığı aktarılan açıklamada, ihlallerin Gazze Şeridi'nin tüm vilayetlerinde tespit edildiği, bunun da İsrail'in "ateşkes kararına uymadığını ve Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğünü" ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 97 kişinin hayatını kaybettiği, 230'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze hükümeti, İsrail ordusunu ihlallerden tamamen sorumlu tutarak, Birleşmiş Milletler'i ve ateşkesin garantör taraflarını saldırıların durdurulması için acil müdahaleye çağırdı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:18 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de saldırılarına devam ettiği bir süreçte, Gazze'deki ateşkesin halen yürürlükte olduğunu ve Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" söyledi.

03:00 Gazze hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını açıkladı.

02:44 İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybetti.

01:31 AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "İsrail'in, ilan edilmiş ateşkes koşullarına rağmen Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırısı uluslararası hukukun ağır bir ihlali ve bölgesel barış çabalarını sabote etmeye dönük bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.

01:17 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasına bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

00:56 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının birinci aşamasına uyulması çağrısı yaptı.

00:10 Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nin yeniden imarına en kısa zamanda başlanması gerektiğini belirtti.