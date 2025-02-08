İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor! Lübnan'da 6 kişi öldürüldü
Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor! Lübnan'da 6 kişi öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan ile ateşkese rağmen Suriye sınırı yakınlarında Baalbek ilçesine bağlı bir bölgeye hava saldırısı düzenledi.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor! Lübnan'da 6 kişi öldürüldü
ABONE OL

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınlarında bulunan, Baalbek ilçesine bağlı Canta beldesinin eş-Şara bölgesine saldırı düzenlediğini bildirdi.

Silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDA ATEŞKES

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

  • İsrail ordusu
  • Lübnan ateşkes
  • Suriye saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.