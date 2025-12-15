İSTANBUL 11°C / 4°C
Dünya

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Celzun Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu yaraladı.

15 Aralık 2025 Pazartesi 01:52
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı
Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kampta soykırımcı İsrail ordusunun baskınına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

Soykırımcı İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı.

Ayrıca, Ramallah'ın kuzeyinde kalan Cerir beldesi ile Abud köyüne baskın düzenleyen soykırımcı İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Bölgede silah sesleri ile ses ve gaz bombaları kullanıldığı duyuldu.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

