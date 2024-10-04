İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 364. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DA BİR KAFEYE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA 18 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU



İsrail savaş uçaklarının işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye düzenlediği saldırıda 18 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 18 kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Şehit ve yaralıların Tulkerim kentindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:31 Fetih Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim bölgesine düzenlediği ve 18 kişinin öldüğü hava saldırısı sonrasında "gerilimi tırmandırma" çağrısı yaptı.

05:00 İsrail savaş uçaklarının işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye düzenlediği saldırıda 18 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

02:49 ABD'den Gazze'ye gönüllü giden 99 tıp uzmanı, bölgede şahit oldukları insani durum hakkında Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yazdıkları mektupta, İsrail'e verilen desteğin durdurulmasını istedi.

02:12 G7 ülkelerinin liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada Orta Doğu'da kötüleşen durumdan derin endişe duyulduğu belirtilerek, bölgesel aktörlere "sorumlu davranma" çağrısında bulunuldu. İran'ın İsrail'e yönelik askeri saldırısının kınandığı açıklamada, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı kesin bir dille yineliyoruz" denildi.

00:00 İsrail ordusunun katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son iki günde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 3 okula düzenlediği saldırıda 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 788 Filistinli şehit oldu, 96 bin 794 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 722 Filistinli hayatını kaybetti.