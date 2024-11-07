Soykırımcı İsrail, Beyrut'u art arda saldırılarla hedef aldı

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'deki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İsrail, gece Beyrut'un güney banliyölerine ve El-Uzai bölgesinde bulunan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın 100 metre yakınına art arda saldırılar düzenledi.

El-Uzai bölgesine 3 hava saldırısı düzenlenirken Beyrut'un güneyindeki Hureyk Mahallesi'nde "Al Manar" televizyon stüdyolarının yakınıyla birlikte iki bölge daha hedef alındı.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, havalimanının yakınına gerçekleştirilen saldırıların ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nın normal şekilde hizmet vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.

- İsrail, Bekaa'ya misket bombasıyla saldırdı

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nin Litani Nehri yakınındaki Yahmur eş-Şkif kasabasını uluslararası yasaklı misket bombalarıyla hedef aldığını aktardı.

Kasabanın dış mahalleleri ve çevresindeki zeytinliklere ve tarım alanlarına da misket bombalarının isabet ettiği kaydedildi.

