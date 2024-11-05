Soykırımcı İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 396. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NDE GECE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 29 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin pek çok noktasına gece boyu sürdürdüğü saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, 396 gündür sürdürdüğü saldırılarda Beyt Lahiya, Deyr el-Belah, ez-Zevayide ve Han Yunus'ta yerinden edilenlerin evleri ile çadırlarını hedef aldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir eve düzenlenen saldırıda 20 Filistinli şehit oldu.

Orta kesimdeki Deyr el-Belah kentinde bir çadıra düzenlenen saldırıda 2, Ez-Zevayide bölgesinde de 4 Filistinli şehit oldu.

Güneydeki Han Yunus kentinde ise düzenlenen saldırıda 3 Filistinli şehit oldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin pek çok noktasına gece boyu sürdürdüğü saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

04:27 Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadıklarını ve Filistin ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

04:15 İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

03:58 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, 7 bin Ultra-Ortodoks Yahudi'nin (Haredi) askere alınması için talimat verdiği ileri sürüldü.

02:00 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistin yönetimini desteklediğine vurgu yaparak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğünü söyledi.

01:00 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenledikleri saldırıda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 259 Filistinli şehit oldu, 101 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 365'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.