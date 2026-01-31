Soykırımcı İsrail bir Filistinli aileyi daha katletti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına sabahın erken saatlerinden bu yana saldırıyor.

İsrail, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.



Nasır Hastanesi'ndeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.



Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde de bir apartman dairesini hedef aldı.

Saldırıda iki çocuk ve bir kadın dahil 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir eve, Cela Caddesi'ne ve Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna da hava saldırıları düzenledi.

Bu saldırılarda yaralanmalar olduğu bildirilirken, can kaybına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

