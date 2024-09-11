Soykırımcı İsrail Cibaliya'ya saldırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 341. gününde sürüyor.

İSRAİL GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 7 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ



İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in, Kudüs Açık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ekrem en-Neccar'ın Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evini bombaladığını belirtti.

Saldırıda ölen 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 kişinin cansız bedenini enkazdan çıkarıldığını kaydeden Basal, hala evin enkazı altında kayıp kişilerin olduğunu ifade etti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:29 ABD başkanlık yarışında canlı yayında ilk kez kozlarını paylaşan Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump, İsrail'e destek noktasında buluşurken; Harris, Gazze'de acil ateşkes ve iki devletli çözüm konusunda çalışmaları gerektiğini belirtti.

05:18 İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), uluslararası topluma "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze halkına gıda ve ilaç sağlaması" çağrısında bulundu.

03:36 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşına, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin "sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu" konusundaki ciddi endişesini dile getirdi.

02:31 İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli şehit oldu.

01:44 İsrail hava kuvvetlerinin 7 Ekim 2023'te kalkışa hazır yalnızca iki uçağı ve iki helikopteri bulunduğu ve o tarihte "şimdiye kadarki en düşük hazırlık seviyesinde olduğu" bildirildi.

00:52 İran, Rusya'ya füze gönderdiği iddiasıyla İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, ülkenin sivil havacılık sektörüne yaptırım kararını kınayarak söz konusu ülkelere "orantılı" şekilde karşılık vereceğini duyurdu.

00:38 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarma sürecinin hızlandırılması talebinde bulundu.

00:26 İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleriyle Fransa'nın başkenti Paris'te Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştüğü bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.