Lübnan'daki İlerlemeci Sosyalist Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Canbolat'ın, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde yaşanan çatışmaların "devlet aklı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü" yönündeki bir tutumla çözülmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

Canbolat'ın, Suriye'deki yönetimin yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'den yetkililerle iletişim kurduğu aktarılan açıklamada, ilgililerden Suriye'nin Sahnaya bölgesinde ateşkesin sağlanması talebinde bulunduğu kaydedildi.

İletişimler sonucu Sahnaya'da ateşkes mutabakatının sağlandığı ve söz konusu ateşkesin yarım saat önce yürürlüğe girdiği ifade edilen açıklamada, ateşkes mutabakatının korunması çağrısında bulunuldu.

Suriye'nin güneyindeki Cebel Arap bölgesinden Dürzilerden bir heyetin bölgeye gideceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Heyet, düşman İsrail'in dışında kimseye faydası olmayan iç çatışmaların tekrarlanmaması için nihai bir metnin hazırlanması için bölgeye gidecek." denildi.

Ancak bölgeden gelen verilere göre, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya bölgesinde gece saatlerinde Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

İSRAİL, DÜRZİLERİ KORUMA BAHANESİYLE SURİYE'NİN BAŞKENTİNİN YAKINLARINA SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'de Dürzileri korumak bahanesiyle gerçekleştirdikleri saldırıya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail savaş uçaklarının Şam'a düzenlediği saldırı, açıklamada "uyarı operasyonu" olarak nitelendirildi.

İsrail'in saldırıyla Suriye hükümetine "ciddi bir mesaj" ilettiği savunulan açıklamada, "İsrail, (Suriye hükümetinden) Dürzilere zarar gelmesini önlemesi için harekete geçmesini bekliyor. İsrail'deki Dürzi toplumuna olan bağlılığımızı yerine getirmenin ve onların Suriye'deki kardeşlerini korumanın büyük önem taşıdığını görüyoruz." ifadesine yer verildi.

- ⁠SURİYE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN PUSUYA DÜŞÜRÜLMESİNİN ARDINDAN ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanıyor.

‏Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi gruplar, ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı.

‏Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların yer yer sürdüğü Sahnaya'da, ‏Suriye hükümetine bağlı güçlere askeri takviye yapılarak güvenlik önlemleri artırıldı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Sahnaya'daki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

İSRAİL, DÜRZİLERİ KORUMA BAHANESİYLE BAŞKENT ŞAM YAKINLARINA SALDIRI DÜZENLEDİ

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Sahnaya bölgesinde güvenlik güçlerine İHA ile saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Kısa bir süre önce bir İsrail'e ait insansız hava aracı Sahnaya civarındaki güvenlik güçlerinin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu, İsrail'in bu sabah saatlerinden bu yana Sahnaya yakınlarındaki güvenlik merkezlerine düzenlediği ikinci bombalama saldırısı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in bombalaması sonucu 1 Suriyeli güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.