Soykırımcı İsrail durmuyor! Gazze'de şehit sayısı 55 bine dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 60 şehit ve 284 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 117 Filistinlinin şehit olduğu, 12 bin 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 54 bin 381'e, yaralıların sayısının da 124 bin 54'e yükseldiği bildirildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılarda 22 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 54 bin 381'e yükseldi.

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde Belediye Meclisi, Gazze'de yaşananları "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesme kararı aldı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen alanlarda yasa dışı yerleşim inşası, İsrail nezdinde de kaçak kabul edilen Yahudi yerleşimlerinin tanınması ve Filistin topraklarının devlet arazisi ilan edilmesi kararlarıyla bölgeyi ilhak etme çabasına hız verdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde derinleşen insani felaketin ve kıtlığın önlenebilir olduğunu belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki soykırımın "kolektif vicdanın sınavı" olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Huzaa beldesi, İsrail ordusunun doğrudan ve sürekli saldırıları nedeniyle "tamamen felaket bölgesi" ilan edildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılarda 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

04.31 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 11 Filistinli şehit oldu.

00.55 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi (UNISPAL), Gazze'deki insani durumdan "derin endişe" duyduğunu belirterek, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

00.02 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'de sağlanacak bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının İsrail'in İran'a odaklanmasını sağlayacağını söylediği bildirildi.

00.00 ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrılan Elon Musk ile düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ateşkes teklifini kabul etti. Hamas üzerinde ciddi baskı var. Gün içinde ya da yarın barış duyurulabilir" dedi.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.