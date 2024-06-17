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Dünya

Soykırımcı İsrail El-Bureyc Kampını vurdu! 6'sı çocuk çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 255 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 9 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

17 Haziran 2024 Pazartesi 07:18 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail El-Bureyc Kampını vurdu! 6'sı çocuk çok sayıda Filistinli şehit oldu
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Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 255 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 37 bin 337'ye yükseldi.

İŞGALCİ İSRAİL'İN SALDIRILARIN A 9 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda El-Hatip ve En-Neccar ailelerinin evini bombaladı.

Saldırılarda 6'sı çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:16 İsrail ordusunun Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 1'i kadın 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

03:03 El-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneybatısındaki Nablusi kavşağında İsrail askerlerinin bulunduğu zırhlı araca yönelik düzenlenen askeri operasyona ilişkin görüntü paylaştı.

01:07 İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirdi.

17 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ

23:41 İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyi ile kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

22:13 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

20:35 İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
  • İşgalci İsrail
  • Gazze saldırısı
  • Hava deniz karadan

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