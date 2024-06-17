Soykırımcı İsrail El-Bureyc Kampını vurdu! 6'sı çocuk çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 255 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 37 bin 337'ye yükseldi.

İŞGALCİ İSRAİL'İN SALDIRILARIN A 9 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda El-Hatip ve En-Neccar ailelerinin evini bombaladı.

Saldırılarda 6'sı çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 1'i kadın 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneybatısındaki Nablusi kavşağında İsrail askerlerinin bulunduğu zırhlı araca yönelik düzenlenen askeri operasyona ilişkin görüntü paylaştı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirdi.

17 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyi ile kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.