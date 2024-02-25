Soykırımcı İsrail esir takası görüşmeleri için Katar'a heyet gönderecek

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 143. gününde sürüyor.İSRAİL MEDYASINA GÖRE TEL AVİV ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ İÇİN KATAR'A HEYET GÖNDERECEK
Haberlerde kaynak gösterilen İsrailli yetkililer, "müzakerelerin iyi ve olumlu havada geçtiğini" belirtmiş ancak anlaşmaya varmak için henüz erken olduğunu ifade etmişti. İsrail heyetinin kapsamlı müzakerelere başlayabileceğinin sinyalini veren yetkili, Gazze'de alıkonulan esirler için isim listesinin tartışılmasında mutabık kalındığını aktarmıştı. Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı. İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.
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