Soykırımcı İsrail esir takası görüşmeleri için Katar'a heyet gönderecek

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 143. gününde sürüyor.

İsrail'in Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, Paris konferansındakinden daha düşük temsil düzeyine sahip bir İsrail heyeti, esir takası anlaşmasıyla ilgili müzakerelere devam etmek için Katar'a gidecek.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes konusunda anlaşma sağlanması çabaları kapsamında önceki gün Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te dolaylı müzakereler başlamıştı.

İsrail medyası bugün, "Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli esir sayısı konusunda anlaşmaya varılmasının" görüşüldüğü Fransa'daki müzakerelerin "olumlu" geçtiği haberlerine yer vermişti.

Haberlerde kaynak gösterilen İsrailli yetkililer, "müzakerelerin iyi ve olumlu havada geçtiğini" belirtmiş ancak anlaşmaya varmak için henüz erken olduğunu ifade etmişti. İsrail heyetinin kapsamlı müzakerelere başlayabileceğinin sinyalini veren yetkili, Gazze'de alıkonulan esirler için isim listesinin tartışılmasında mutabık kalındığını aktarmıştı. Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı. İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:10 Fas'ta yüzlerce kişi "Gazze'deki soykırıma dur" demek için yürüdü

02:29 İsrail medyasına göre Tel Aviv esir takası görüşmeleri için Katar'a heyet gönderecek

00:57 Arjantin Devlet Başkanı Milei: Sosyalizmin ilerlemesine izin vermeyin



00:39 Filistinli kız çocuğu Rahaf: (Ramazanda) Hangi yemeği yesek diye düşüneceksiniz. Biz ise açız

00:24 İsrail, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan füzelerin düşürüldüğünü duyurdu

00:20 İtalya'da Cumhurbaşkanı, polisin Filistin gösterilerine sert müdahalesinden ötürü İçişleri Bakanı'nı uyardı

00:16 Netanyahu, 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah'a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtti