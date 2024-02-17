Soykırımcı İsrail, Filistinliler üzerinde yeni tüfek, tank, zırhlı araçlar, havan mühimmatı ve füzeler denedi

AA muhabiri, "İsrail'in Gazze'deki katliamda test ettiği silahlar" başlıklı dosya haberinin 1. bölümünde, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim sonrasında ilk defa muharebe alanında test ettiği ve kara kuvvetlerince kullanılan silah ve mühimmatlara ait bilgileri derledi.

Askeri altyapısının büyük ölçüde ABD kaynaklı olduğu bilinen İsrail'in, savunma sanayisi alanında kendi imkanlarıyla ürettiği söz konusu silah ve mühimmatı da Gazze'ye yaptığı saldırılarda sıkça kullandığı belirtiliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'in ardından, "İsrail topluluklarını savunma maksatlı Hashomer (Guardian) 855 Tugayı" adıyla yeni bir yedek tugayı kurdu.

İsrail, yedek askerlerden oluşan söz konusu tugayın, taarruz yerine Gazze sınırındaki yasa dışı yerleşim yerlerini korumaya odaklanacağını iddia etse de söz konusu tugayın taarruz amaçlı Gazze saldırılarında da kullanıldığı düşünülüyor.

2005'ten bu yana ilk kez Gazze'de görev alan Kfir Piyade Tugayının yanı sıra, 5. Yedek Tümeni, 19. Piyade Tümeni kuruluşunda 2019'da oluşturulan 888. "Refaim" Özel Kuvvet Birliği ve Terörle Mücadele Okulu olarak bilinen ve diğer birlikleri eğitmekle görevli LOTAR'ın da ilk defa Gazze'de konuşlandırıldığı belirtiliyor. Erkek ve kadın askerlerden oluşan birleşik "Caracal" Birliğinin (muhtemelen tabur büyüklüğünde) de ilk defa görev aldığı ifade ediliyor.

İsrail'in ayrıca, "Phoenix" (Anka Kuşu) adı verilen yeni bir tank birliği oluşturarak İsrail zırhlı birlikleri envanterine eklediği ve bu birliğe Gazze'de görev verdiği bildirildi. Söz konusu tankların saldırılarda hasar görmüş tankların onarılmasıyla yeniden muharebe gücüne kavuşturulduğu kaydediliyor.

- YENİ GELİŞTİRİLEN PİYADE VE ZIRHLI BİRLİK SİLAHLARI



Gazze'de yapılan katliamlarda görev alan tüm kara kuvvetleri birlikleri, İsrail savunma sanayisi tarafından geliştirilen birçok yeni teknolojik silah ve mühimmatı ilk kez Filistinliler üzerinde denemeye başladı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonraki Gazze saldırısında, binalara da nüfuz edebilen 7,62 milimetrelik "Negev" makineli tüfeğini ilk defa kullandı.

"Negev" yaklaşık 7,5 kilogram ağırlığında, duvar ve molozları geçebilen mühimmatlarla kullanılabiliyor. Tüfeğin seri atışın yanı sıra daha isabetli tek atış modu da bulunuyor. Ayrıca, makineli tüfek birliklerinin çelik yelekleri ve kütüklükleri geliştirilerek daha fazla mermi taşıyabilecek hale getirildi. Tüfeğin, Gazze'nin kumlu ve tozlu koşullarında sorunsuz olarak kullanılmak üzere tasarlandığı kaydediliyor.

İsrail askerleri önceki saldırılarda, çoğunlukla omuzdan atılan Lao ve Matador roketlerini kullanıyordu, 7 Ekim'den itibaren ise, Holit ve Yated adı verilen iki yeni roketin kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Holit ve Yated'in özellikleri konusunda bilgi bulunmuyor ancak Lao ve Matador'a (90 milimetrelik, zırhlı araçlara ve bina içindeki hedeflere karşı kullanılabilen omuzdan atılan roketler) nazaran yüzde 40 daha isabetli olduğu ve meskun mahal muharebelerinde daha etkili olduğu belirtiliyor. Holit ve Yated'in ayrıca önceki versiyonları olan 10 kilogram ağırlığındaki Lao ve Matador'a göre yüzde 50 oranında daha büyük olduğu ve menzili ile patlayıcı etkisinin artırıldığı belirtiliyor.

İsrail ordusu, 22 Ekim'de, Maglan komando birliğinin, Gazze'de, Hamas'a karşı "Iron Sting" (Demir İğne) veya "Steel Sting" (Çelik İğne) adı verilen yeni, hassas güdümlü 120 milimetrelik havan mermisini kullandığı görüntüleri yayımladı.

"Iron Sting" 17 kilogram ağırlığında, lazer ve GPS güdümüyle çalışıyor. 10 kilometre menzili olan havan mermisinin 20 santimetrelik betonu delebilecek güce sahip olduğu ve güdümlü olması nedeniyle sivil hasarı en aza indirdiği iddia ediliyor. Güdümlü havan mermisiyle tespit edilen hedeflerin, ateş idare merkezi ile irtibat kurmaya veya tanzim atışlarına ihtiyaç olmaksızın tek seferde imha edilebildiği vurgulanıyor.

İsrail ordusu bunun dışında "IDO" gece görüş gözlüğünü ilk defa kullanıyor. IDO, Gazze'de düşük ışık koşullarında veya tam karanlıkta, devriyelere veya muharip taburlardaki askerlere 3 boyutlu görüntü sağlıyor. Cihaz tek göze takılarak da kullanılabiliyor.

İsrail piyade tümenleri, üçüncü nesil bir hedefleme sistemi olan "Dagger"i (Hançer) kullanıyor. "Dagger" İsrailli Smart Shooter firması tarafından "SMASH" elektro-optik, algoritma tabanlı işlemcili atış kontrol sistemi temel alınarak geliştirildi. Sistem hedefi takip ediyor ve en uygun ateş anını atıcıya iletiyor. Her türde tüfeğin namlusuna takılabilen sistem, gökyüzündeki İHA benzeri hedefleri de otomatik tespit ederek kilitleniyor ve hedefin uçuş yönünü ve hızını hesaplıyor. "Dagger"in başarısının önceki teknolojilere göre yüzde 350 yüksek olduğu iddia ediliyor.

İsrail, ABD Lockheed Martin üretimi 12 roket alabilen M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemini (MLRS) modifiye ederek AccuLAR-122 güdümlü füzelerini kullanabilir hale getirdiğini açıkladı. Elbit Systems'in yüksek hassasiyetli AccuLAR-122 füzelerinin, 2006'dan bu yana ilk defa 6 Ekim 2023'te Gazze'de kullanıldığı kaydedildi. "Romach" adıyla da bilinen füzelerin 20 kilogramlık savaş başlığı taşıdığı ve 40 kilometrelik menzili olduğu belirtiliyor.

- YENİ TANK VE ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICILAR İLK KEZ GAZZE'DE DENENDİ



İsrail Eylül 2023'te teslim aldığı beşinci nesil Merkava tipi "Barak" (Savaş Arabası) tank bölüğünü ilk defa Gazze'de test etti.

Tanka entegre edilen en önemli unsur, yapay zekanın (AI) kullanılması. F-35 pilotlarına gerçek zamanlı bilgi analizi sağlayan Elbit Systems'in pilot kasklarına benzer özellikler, "Barak" tank komutanına da sağlandı.

"Iron Vision" (Demir Görüş) adı verilen sistemle tank komutanı sanki zırh şeffafmış gibi 360 derece çevresini görebiliyor ve tankın tüm sistemlerini gözünün önündeki bir düğmeye basarak kullanabiliyor.

Bir diğer özellik de "Barak"ta, tanksavar roketlerine karşı 360 derece koruma sağlayan "Thropy" aktif savunma sistemi kullanılması. "Barak", önceki Merkava tanklarla benzer ateş gücüne sahip. Tankta 4 kilometre menzilli 120 milimetrelik yivsiz top, 2 adet 7,62 milimetrelik makineli tüfek, bir adet de 60 milimetrelik havan bulunuyor. Ayrıca araçtaki sensörlerden elde edilen muharebe alanına yönelik bilgiler diğer araçlar ve merkezdeki istihbarat birimleri ile otomatik paylaşılıyor.

Ayrıca İsrail, "Namer 1500" (Leopar) zırhlı personel taşıyıcıyı (APC) ilk defa Gazze'de kullandığını duyurdu. Aracın motoru 1500 beygir gücünde ve dokunmatik ekranlarla kullanılıyor. Merkava tank şasisi üzerinden geliştirilen yeni "Namer"in zırhının dördüncü nesil Merkava tanklarına nazaran daha gelişmiş olduğu belirtiliyor. Namer'de 12,7 milimetrelik ağır makineli tüfek bulunan uzaktan komutalı savaş istasyonu bulunuyor. Bu araçta da, "Thropy" aktif savunma sistemi var. İsrail'in, Oshkosh Defence'le, ABD yardımı ile finanse edilecek olan, 100 milyon sterlini aşan değerde, yüzlerce "Namer 1500" üretimi için anlaştığı aktarıldı.

İsrail, Mayıs 2023'te teslim aldığı, 30-35 tonluk "Eitan" lastik tekerlekli zırhlı personel taşıyıcıyı da ilk defa 7 Ekim'de, Zikim Askeri Üssü çatışmasında ve ardından Gazze'de kullandı. "Eitan" 8X8 lastik tekerlekli araç, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından M113'leri değiştirmek üzere üretildi. Araç üç kişilik mürettebatla personel ve silah taşıma maksadıyla kullanılıyor. Eitan'da içeriden otomatik kullanılabilen 30 milimetrelik top, 12,7 milimetrelik uçaksavar ve 7,62 milimetrelik makineli tüfek bulunuyor. Araçta, Elbit Systems tarafından geliştirilen "Iron Fist" (Demir Yumruk) aktif koruma sistemi mevcut. Sistemde, hedef belirleme radarı ve tanksavar roketlerine karşı fırlatıcı ve önleyici sistem bulunuyor.