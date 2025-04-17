Soykırımcı İsrail Filistinlilerin sığındığı çadırları bombaladı: Çok sayıda şehit var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi şehit oldu.



Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli yanarak şehit oldu.

Ölen ve yaralananların Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli şehit oldu, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise şehit olan Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432'ye yükseldi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.31 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 18 kişinin daha hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

03.34 Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başlaması sonrasında Gazze Şeridi'nde 500 bin Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

03.09 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, son 24 saatte İsrail ordusuna ait 3 Merkava tankının füzelerle hedef alındığını açıkladı.

02.48 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ile İsrailli esirlerin durumu hakkında güvenlik istişarelerinde bulundu.

02.09 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi şehit oldu.

01.12 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yakalama emrini uygulamayan Macaristan'dan savunma talep etti.

01.03 Microsoft'un 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermesinin ardından işten ayrılan Vaniya Agrawal, şirketin 7 Ekim 2023'ten önce de İsrail'in Gazze'deki soykırımında rol oynadığını belirterek, söz konusu duruma yönelik çalışan direnişinin büyüdüğünü aktardı.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432'ye yükseldi.