Soykırımcı İsrail Gazze katliamını sürdürüyor: Bir günde en az 99 Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

İsrail ordusu dün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin güneyindeki Şucaiyye Mahallesinde bir evin hedef alındığı saldırıda 12 Filistinli şehit oldu, bazılarının durumu kritik çok sayıda kişi yaralandı.

Şucaiyye Mahallesinde bir başka evin bombalanması sonucu 2'si çocuk 5 Filistinli daha şehit oldu.

Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir evin hedef alındığı saldırıda 4 çocuk şehit oldu, yaralananlar oldu.

Ayrıca Gazze kentinin batısında sivillerin hedef alındığı hava saldırısında ise 5 Filistinli şehit oldu, yaralananlar oldu.

Kentin kuzeybatısındaki Kerame bölgesinde evin bombalandığı saldırıda aralarında bir anne ile 2 çocuğunun bulunduğu 5 Filistinli şehit oldu.

Gazze kentinin orta kesiminde toplanan Filistinli sivillerin hedef alındığı saldırıda 2 kişi şehit oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle beldesine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli şehit oldu. Enkaz altında hala kayıpların olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 6, Deyr Belah'ta bir evi hedef aldığı saldırıda da 4 kişi şehit oldu.

- REFAH VE HAN YUNUS'TA YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLER ŞEHİT EDİLDİ

İsrail ordusunun Gazze Vadisi bölgesinin güneyindeki Salahaddin Caddesi'nde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli şehit oldu, 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yine yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli şehit oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerinde İsrail saldırılarında 2'si yardım bekleyenler olmak üzere 5 Filistinli şehit oldu.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde son birkaç saatte yaşanan saldırılarda da 38 Filistinli şehit oldu.

- "ÖLÜM TUZAKLARI"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze'de, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 549 Filistinli şehit oldu, 4 bin 66 kişi ise yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli aşiretler, "İsrail ordusunun himayesinde hareket eden çeteler" tarafından yağmalanabileceği endişesiyle, Gazze kentinde Dünya Gıda Programı'na ait depolara ulaştırılacak insani yardım yüklü tırların güvenliğini sağladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail hükümetinin halkını kandırdığını ve askerlerini "hayali siyasi hedefler" uğruna "Gazze'de bataklığa" sürüklediğini belirtti.

01.49 Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırılarda 13'ü yardım dağıtım noktalarında olmak üzere en az 99 Filistinli şehit oldu.

00.10 İsrail ile İran arasında 12 gün süren karşılıklı saldırıların ateşkesle sonuçlanmasının ardından Gazze'de devam eden saldırılar yeniden İsrail gündemine oturdu. Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri ile muhalefet partileri, savaşı sonlandırmak pahasına bile olsa esir takası anlaşması yapılmasının zamanı geldiğini söylerken, radikal sağcı kesim Gazze'nin işgal edilmesi gerektiğini ifade ediyor. İsrail ordusunun, Gazze'de son zamanlarda verdiği kayıplar, "İsrail askerlerinin hala neden Gazze'de olduğu" yönündeki soruları da gündeme getiriyor.

00.01 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin susuzluk nedeniyle "ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu" konusunda uyardı.

00.00 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 7 İsrail askerinin öldüğü belirtilen pusuya ilişkin görüntüyü yayınladı.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 56 bin 77'ye, yaralıların sayısı da 131 bin 848'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.