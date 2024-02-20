Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi bombaladı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 137. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU: SAVAŞ UÇAKLARIMIZ (7 EKİM'DEN BU YANA) GAZZE ŞERİDİ'NDE 29 BİN HEDEFİ BOMBALADI

İbranice yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu hava kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının "tüm cephelerde" 31 binden fazla hedefe hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıların yaklaşık 29 bininin Gazze Şeridi, 1100'ünün kuzeydeki Lübnan sınırında gerçekleştiği aktarılan açıklamada, saldırıların geri kalanının nerede düzenlendiğine dair bilgiye yer verilmedi.

Saldırıların yaklaşık 7 bininin "ani saldırı" olduğu ve kara kuvvetlerinin talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Savaş uçaklarıyla yaklaşık 26 bin, askeri helikopterlerle yaklaşık 3 bin 800, insansız hava araçlarıyla (İHA) da yaklaşık 3 bin 800 saldırı düzenlendi." ifadesine yer verildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:09 İsrail ordusu: Savaş uçaklarımız (7 Ekim'den bu yana) Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi bombaladı

02:03 Hamas savaş durdurulmadan İsrail'le esir takası anlaşmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi

01:11 BM'deki Arap Grubu, Cezayir'in Gazze tasarısına destek istedi

00:33 UNICEF: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya

00:25 İsrail güçleri ile yerleşimcilerin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 7 Filistinli yaralandı

00:23 İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un savaş kabinesine gönderdiği bir mektupta, Gazze Şeridi'nde yürütülen savaşın hedeflerine ulaşmanın zorluklarının arttığı uyarısında bulunduğu ortaya çıktı

00:01 Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani, Gazze Şeridi'nde gerçek insani bir felaket yaşandığını belirterek, saldırıların derhal durdurulmasını istedi