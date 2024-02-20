Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi bombaladı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 137. gününde sürüyor.
03:09 İsrail ordusu: Savaş uçaklarımız (7 Ekim'den bu yana) Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi bombaladı
02:03 Hamas savaş durdurulmadan İsrail'le esir takası anlaşmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi
01:11 BM'deki Arap Grubu, Cezayir'in Gazze tasarısına destek istedi
00:33 UNICEF: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya
00:25 İsrail güçleri ile yerleşimcilerin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 7 Filistinli yaralandı
00:23 İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un savaş kabinesine gönderdiği bir mektupta, Gazze Şeridi'nde yürütülen savaşın hedeflerine ulaşmanın zorluklarının arttığı uyarısında bulunduğu ortaya çıktı
00:01 Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani, Gazze Şeridi'nde gerçek insani bir felaket yaşandığını belirterek, saldırıların derhal durdurulmasını istedi