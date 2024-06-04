Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde mülteci kampını bombaladı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 242. gününde sürüyor.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI BU GECE DE GAZZE ŞERİDİ'NDE BİR MÜLTECİ KAMPINI BOMBALADI

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın İsrail savaş uçakları tarafından vurulması soncu 3 Filistinli şehit oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail işgal güçleri, Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin kaldığı, Ganim Ailesinin kaldığı ev, El-Mugari, Ahlam, Hamed ve Kudüs apartmanları olmak üzere 5 binayı hedef aldı.

Ganim Ailesi'ne ait evin İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralananlar Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri hastanesine kaldırıldı.

İsrail savaş uçakları, El-Mugari Apartmanı'nı en az bir roketle vururken, Ahlam Apartmanı'na yönelik saldırıda yaralanan 5 kişi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:11 Filistin Devleti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya Filistin davası konusunda gösterdiği "liderlik" nedeniyle "devlet nişanı" takdim etti.

04:54 Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın İsrail savaş uçakları tarafından vurulması soncu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

04:06 İsrail ordusunun saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından, Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutu önünde toplanan bir grup, İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle İsrail hükümeti karşıtı gösteri düzenledi.

03:29 Faslılar, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın durması ve İsrail'e baskı yapılması amacıyla ülkenin birçok kentinde gösteri düzenledi.

03:20 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, 31 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu ateşkes teklifini BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) karar tasarısıyla destekleyeceğini duyurdu.

03:11 Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbet bırakılması talebiyle Savunma Bakanlığı önünde ve Batı Kudüs'te esir takası anlaşmasının yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

01:46 Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde meydana gelen yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle takviye ekipler istendiği bildirildi.

00:34 ABD Dışişleri Bakanlığı, cuma günü Başkan Joe Biden'ın duyurduğu ateşkes teklifinin İsrail'in önerisi olduğunu ve Hamas'ın kabul etmesi durumunda ateşkes anlaşmasının tamamıyla uygulanmasını umduğunu açıkladı.

00:33 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyi ile güneyinde pek çok noktada İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 479 Filistinli öldürüldü, 82 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.