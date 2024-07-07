Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 275. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Gazze'nin çeşitli yerlerine havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenledi.



İsrail'in Gazze kentinin batısındaki El-Meyna bölgesinde Ebu Husayra ailesine ait bir evi bombalaması sonucu en az 3 kişi şehit oldu, bazı kişiler de yaralandı. Enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir evi bombalaması sonucu enkaz altından 6 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, yaralılar ise kentteki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat ve Bureyc mülteci kampları da şiddetli hava ve kara saldırılarına sahne oldu. Saldırıda şehit olan ve yaralananlar kentteki Avde Hastanesine nakledildi.

İsrail, Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Zevaide bölgesinde Cevade ailesine ait bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 2'si çocuk 6 kişi şehit oldu, bazı kişiler de yaralandı. Şehit ve yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine sevk edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı.

01:56 İsrail'in müzakere heyetinin, esir takası anlaşması konusunda görüşmeler yapmak üzere yarın Katar'a gideceği belirtildi.

01:50 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısında en az 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği,15'inin yaralandığı belirtildi.

00:41 Hamas, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesindeki okulu hedef almasına tepki gösterdi. Binlerce sivilin kaldığı okula düzenlenen ve 16 kişinin şehit olduğu saldırının "yeni bir katliam" olarak ifade edildiği açıklamada, "Saldırı, faşist işgal hükümetinin, sivillerin korunmasını düzenleyen tüm kanunlara meydan okuması anlamına geliyor." denildi.

00:21 İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 323'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 679 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 570 Filistinli hayatını kaybetti.