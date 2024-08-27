Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 326. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINDA 5'İ ÇOCUK 40 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin fark bölgelerine yönelik gün boyunca sürdürdüğü saldırılar sonucu 5'i çocuk 40 sivilin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir grup vatandaşı hedef alan hava saldırısında 3 kişinin şehit olduğuna işaret edilen açıklamada, kuzeydeki el-Amudi bölgesinde düzenlenen saldırıda da en az 2 vatandaşın şehit olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze vilayetini de 5 hava saldırısıyla hedef aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılar sonucu 23 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine yönelik iki hava saldırısında da en az 7 sivilin yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivil bir aracın vurulmasıyla da 5 Filistinlinin şehit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in gün boyunca Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarda şehit olanlar arasında 5 çocuğun olduğu ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli şehit oldu, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:38 Filistin yönetimi, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına tepki göstererek, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek." açıklaması yaptı.

02:22 İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İngiltere Direktörü Yasmine Ahmed, Ukrayna ve Gazze'deki sivillere yönelik yaklaşımında, İngiltere'yi "çifte standart" uygulamakla eleştirerek, sivillere yapılan saldırıların faili kim olursa olsun uluslararası hukuka göre yasak olduğunu bildirdi.

02:02 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Gazze'de ateşkes ve bölgesel gerilimi düşürme çabalarını ele aldı.

01:39 Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin beldesine düzenledikleri saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

00:49 Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı ve bunun Gazze'de ateşkes çabalarını zora soktuğunu belirtti.

00:44 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin fark bölgelerine yönelik gün boyunca sürdürdüğü saldırılar sonucu 5'i çocuk 40 sivilin şehit olduğu bildirildi.

00:23 Dışişleri Bakanlığınca, İsrail ordusunun gazetecilerin çadırının önündeki bir araca yaptığı saldırıya ve yaralanan TRT mensuplarına ilişkin, "Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır." ifadesi kullanıldı.

00:09 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Magazi Mülteci Kampı'na saldırısında 2'si çocuk 3 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 334 Filistinli şehit oldu, 93 bin 356 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 333'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 696 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.