Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı: Şehit ve yaralılar var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 402. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN ORTA KESİMİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 2 KİŞİ ŞEHİT OLDU, 24 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişi şehit oldu, 24 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nusayrat'ın batı bölgelerine düzenlenen saldırılarda biri kadın 2 kişi şehit oldu.

İsrail ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve batı bölgelerini hedef aldı.

Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Nusayrat kampının batısını hedef alan hava saldırılarında 24 kişinin yaralandığı; enkaz altında kayıpların olduğu aktarıldı.

İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de yoğun şekilde devam ettiği, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin hizmet veremediği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı'nın farklı bölgelerinde yoğunlaşan saldırılarda ölü ve yaralılar var.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Saftavi, Tevvem bölgeleri ile Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Fahura'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendi.

İsrail askerleri, Beyt Lahiya'nın güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne topçu atışlarıyla saldırılara devam ediyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişi şehit oldu, 24 kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) babasının liderliğindeki koalisyon hükümetini devirmeye çalıştığını savundu.

Hollanda'daki Yahudi kuruluşu Erev Rav'ın Yönetim Kurulu Üyesi Anna Joseph, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında yaşanan olayların sorumlusunun İsrailli taraftar grupları olduğunu söyledi.

10:11 Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: Gazze'nin kuzeyinde enkaz altında kalan yaralılar, kurtarılamadığı için ölüyor

02:23 Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Gazze'nin Al-Shimaa bölgesinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

01:49 Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurmaya zorlayacak bir karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulması çağrısında bulundu.

00:25 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'e Gazze'ye açılan tüm sınır kapılarının insani yardım için açılması çağrısında bulundu.

00:20 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nde ikinci Nekbe ve tarihte benzeri görülmemiş bir soykırım yaşandığını belirtti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli şehit k-oldu, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 775 Filistinli hayatını kaybetti.