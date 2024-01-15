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Dünya

Soykırımcı İsrail, Gazze'de 100 günde 30 bin noktaya saldırı düzenledi

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 30 bin yere saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 10:33 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Gazze'de 100 günde 30 bin noktaya saldırı düzenledi
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Uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Önceki aylarda daha çok Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, geçen aydan itibaren daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği orta ve güneydeki bölgelere doğru saldırılarını genişletti.

Gazze'ye aralıksız bomba yağdıran İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 7 Ekim'den beri Gazze'de 30 bine yakın noktaya saldırı düzenlendi; bu saldırılarda 9 binden fazla Hamas üyesi öldürüldü.

Gazze'den İsrail tarafına 7 Ekim'den bu yana 9 bin, Lübnan'dan ise 2 bin roket atıldı.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait 750 "hedefe" de saldırı düzenlediğini bildirdi.

- SALDIRILARDA ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 24 BİNE YAKLAŞTI

İsrail her ne kadar Hamas'ın askeri kanadına yönelik saldırılar düzenlediğini ileri sürse de bölgeden gelen raporlar ve görüntüler bunun aksini ortaya koyuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildi ve bunların büyük bir kısmı derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşıyor.

- BM: GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİN YÜZDE 45'İ ŞİDDETLİ AÇLIK ÇEKİYOR

İsrailli yetkili, Gazze'de "gıda sıkıntısı" olmadığını iddia etse de başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşların raporları bölgede yaşanan açlığı gözler önüne seriyor.

Yerinden edilen ve kalacak yer olmadığı için derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren Gazzeliler, İsrail saldırılarının yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'deki nüfusun yüzde 45'inin şiddetli açlık çektiğini belirterek, bazı bölgelerde 10 aileden 9'unun hiçbir şey yemeden bir günü geçirdiğini vurgulamıştı.

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