Soykırımcı İsrail Gazze'de 3 eve saldırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 392. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE'DE 3 EVE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 20 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 eve düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinlinin şehit olduğu, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampındaki iki eve saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli şehit oldu, 30 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi yönetimi yaptığı açıklamada, İsrail'in kampın kuzeyindeki bazı ev ve bölgeyi bombalaması sonucu ölen ve yaralananların hastaneye getirildiğini açıkladı.

Görgü tanıkları da sağlık ekipleri ve sivil savunma personelinin, İsrail saldırısı sonucu kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze şehrinin kuzeybatısında Nasr ailesine ait bir evi hedef alması sonucu da 4 Filistinli şehit oldu, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Nasr ailesinin Şeyh Rıdvan mahallesindeki evinden çok sayıda ölü ve yaralının çıkarıldığı belirtildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:17 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, "ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelebilecek tehditlere karşı kendi personelini, İsrail'i ve bölgedeki ortaklarını savunmaya tamamen hazır olduğunu" söyledi.

03:12 Amerikalı Müslüman gruplar, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın "(Hamas) Onlar, kendinizi savunmanız için sivilleri öldürmeye sizi mecbur bırakıyorlar." ifadesine sert tepki gösterdi.

02:55 İsrail, tutukluluk sürelerinin bitmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 25 Filistinliyi serbest bıraktı.

00:56 İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı, ez-Zavayde bölgesi ve Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı

00:30 Arap Birliği daimi temsilcilerinin, İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararını görüşmek üzere gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda "bu karara BM'de karşı karar alınması" çağrısı yapıldı.

00:15 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 27 gündür karadan sürdürdüğü saldırıları sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

00:10 İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 eve düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinlinin şehit olduğu, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 365'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 763 Filistinli hayatını kaybetti.