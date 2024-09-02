Soykırımcı İsrail Gazze'de 5 farklı bölgeyi bombaladı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 332. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NİN FARKLI BÖLGELERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 10 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli şehit oldu, onlarca Filistinli de yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Er-Rimal sağlık merkezi çevresinde hedef aldığı bir sivil araçta bulunan 3 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Hastane kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze'deki Vahdet Caddesi'nde Gazze Belediyesi'ne ait bir aracı hedef aldı, araçta bulunanlar hayatını kaybetti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 Filistinli şehit oldu.

Haberde, Gazze'deki Selahaddin Caddesi yakınlarındaki açık arazide bir grup Filistinlinin hedef alındığı ve en az bir Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze kentinin kuzeyindeki el-Cela Caddesi'nde, el-Arac ailesine ait binanın hedef alınması sonucu en az 2 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 48 kişiyi şehit ettiği, 70 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır beldesi en-Nakura yolunda bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı

İsrailli yetkililerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapatarak, Yahudilerin kullanımına açtığı belirtildi

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un, hükümetin "Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması" talebiyle ülke genelinde gittiği genel grev başladı.

Gazze'de Hamas tarafından esir tutulan ABD-İsrail vatandaşı Sagui Dekel-Chen'in babası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki göstererek "iktidarını elinde tutma arzusuyla hareket ettiğini" söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, İsrail ile Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasına ilişkin müzakere görüşmeleri ile ilgili, "Netanyahu'nun şartları, müzakere görüşmelerini sonuçlandırmayı değil, Gazze'de işgalin devam etmesi anlamına geliyor." dedi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki kararlılıklarını ifade etti.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'le gerçek bir müzakerenin olmadığının altını çizerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istemesi halinde anlaşma için hazır olacaklarını söyledi.

01:39 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan; Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreynli mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkes konusunu görüştü.

01:12 İsrail Sefarad Hahambaşı Yitzhak Yosef, binlerce Filistinlinin salıverilmesi karşılığında olsa dahi Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasının yapılması çağrısı yaptı.

00:57 İsrail'de yüz binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamak istemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protestolarına gece boyunca devam etti.

00:30 Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çocuk felci aşı kampanyasının ilk gününde 72 bini aşkın çocuğun aşılandığı bildirildi.

00:15 Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ölü bulduğu İsrailli 6 esirin, İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 703 askerinin öldüğünü, 4 bin 393 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 670 Filistinli hayatını kaybetti.