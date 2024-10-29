İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 389. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE BEŞ KATLI BİR BİNAYA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 62 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 62 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait yerinden edilmiş 150 Filistinlinin sığındığı beş katlı bir binayı bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 62 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sivil savunma ve ambulansların bölgeye ulaşamaması nedeniyle halen enkaz altından kurtarılmayı bekleyenler bulunuyor.

Saldırıda yaralanan ve durumu ağır olan en az 20 kişi, İsrail saldırıları altındaki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda en az 40 kişi şehit oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Meclise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesinden korktuğu öne sürüldü.

06:45 Fas Kralı 6. Muhammed ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarının derhal durdurulması çağrısı yaptı.

05:15 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 10 gün önce ağır yaralanan bir askerinin öldüğünü bildirdi.

Filistin, İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onaylamasının, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını tasfiye etmeyi amaçladığını bildirdi.

04:49 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Meclisinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını derin endişeyle karşıladığını bildirdi.

03:04 Ürdün, İsrail Meclisinin onayladığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısının, İsrail'in Ajansa yönelik siyasi suikast çılgınlığının uzantısı olduğunu bildirdi.

02:22 Hamas, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze ve Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısının, İsrail'in ırkçı ve faşist politikasının bölge güvenliği ve istikrarı için ne denli risk oluşturduğunu gösterdiğini belirtti.

01:15 İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine yasal olarak son verilmesine tepki göstererek, yasanın Gazze'ye tüm uluslararası insani müdahaleyi ve Batı Şeria'daki temel sağlık ve eğitim hizmetlerini tehlikeye atma riski taşıdığını bildirdi.

01:00 Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerinden Belçika, İsrail Meclisi'nin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

00:56 İsrail polisi, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşması ve erken seçim talep eden hükümet karşıtı grupların Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde yaptıkları gösteriye güç kullanarak müdahale etti.

00:50 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'ın sunduğu "dört esirin bırakılması karşılığında 48 saat ateşkesin sağlanması"na yönelik teklifin kendilerine sunulmadığını, sunulsaydı kabul edeceklerini belirtti.

00:32 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ile ilgili iddialarına yönelik hiçbir kanıt getirmediğini bildirdi.

00:22 Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya, İsrail Meclisi'nin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını kınadı.

00:05 İsrail Meclisi (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Meclisi'nin (Knesset), UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını oylamasının "tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini" ve "BM Sözleşmesi'ne aykırı" olduğunu bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli şehit oldu, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 771 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.