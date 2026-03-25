  Soykırımcı İsrail, Gazze'de 72 bin 265 Filistinliyi katletti
Soykırımcı İsrail, Gazze'de 72 bin 265 Filistinliyi katletti

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 265'e, yaralı sayısının ise 171 bin 959'a ulaştığını açıkladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 689 kişi daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, ateşkes anlaşmasına rağmen durmak bilmedi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son veriler, bölgedeki insani felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu bilgisi durumun vahametini ortaya koydu.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 265'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 689 kişinin öldürüldüğü, 1860 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 265'e, yaralı sayısının da 171 bin 959'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

  • gazze
  • israil
  • saldırı
  • soykırım
  • işgal

