Soykırımcı İsrail Gazze'de birçok noktaya saldırdı: En az 10 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 273. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 10 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli şehit oldu, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçularının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 2 Filistinli öldü, aralarında çocukların da olduğu bazı kişiler yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 4 Filistinli şehit oldu, bazıları yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, Refah'ın batısında bulunan el-Mevasi bölgesinde bir grup Filistinlinin bulunduğu noktayı hedef alması sonucu 2 kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kenti doğusundaki Ed-Durc Mahallesi'ndeki bir evi bombalaması sonucu ise en az 2 kişi şehit oldu, 6 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli şehit oldu, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas'ın yurt dışındaki Ulusal İlişkiler Departmanı Başkanı Ali Bereke, hareketin, Gazze'de ateşkesi garanti altına alan bir anlaşmaya varılması yönündeki son girişime "olumlu" yanıt verdiğini ve arabuluculara, Filistin halkının taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişimi desteklediğini bildirdi.

06:27 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli şehit oldu, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

00:39 Mısır, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

00:26 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermi ve zehirli gaz kullandığı, çok sayıda Filistinlinin atılan zehirli gazdan etkilendiği belirtildi.

00:05 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde iki evi hedef alan hava saldırısında ikisi kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.

00:02 İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için Filistinli gruplarla esir takası anlaşması imzalanması talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

00:00 Almanya Deniz Kuvvetlerinin, 9 aydır Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusu ile 2 yıllık Ortak Çalışma Planı imzaladığı bildirildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 322'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 677 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 561 Filistinli hayatını kaybetti.