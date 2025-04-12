Soykırımcı İsrail Gazze'de çadırları hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan el-Mevasi bölgesindeki yerinden edilen Filistinlilerin kaldıkları çadırları hedef aldı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaralı ve yaşamını yitiren Filistinliler, kentteki Kuveyt sahra hastanesine getirildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

04:50 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan el-Mevasi bölgesindeki yerinden edilen Filistinlilerin kaldıkları çadırları hedef aldı

00:43 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi (Gazze Temas Grubu) Toplantısı sonucunda, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Nijerya, Bahreyn, Ürdün, Mısır, İrlanda, Norveç, Slovenya, İspanya, Çin ve Rusya tarafından kabul edilen ortak bildiri yayımlandı