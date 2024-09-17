Soykırımcı İsrail, Gazze'de en az 710 bebeği şehit etti

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 347. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL, GAZZE'DE EN AZ 710 BEBEĞİ ŞEHİT ETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında en az 710 bebeği şehit ettiğini duyurdu.

Bakanlığın yayımladığı, 7 Ekim 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliklerinin yer aldığı listede İsrail ordusunun şehit ettiği 11 bin 983'ü reşit olmayan, 34 bin 344 Filistinlinin ismine yer verildi.

Listede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 1 yaş altı en az 710 bebeği şehit ettiğine dikkati çekildi.

- GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN YÜZDE 60'I KADIN, ÇOCUK VE YAŞLI



Gazze'de İsrail saldırılarında şehit edilenlerden kimliği tespit edilen kadınların sayısının 6 bin 297 olduğu aktarıldı.

İsrail saldırılarında can veren Filistinlilerden yüzde 60'ını kadınlar, çocuklar ve yaşlıların oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca listede, 60 yaş üstü 2 bin 734 Filistinlinin ismi de yer aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerden çok sayıda kişinin cesedi bombaların etkisiyle eriyor veya İsrail askerlerinin engellemeleri nedeniyle hastanelere ulaştırılamıyor.

Sağlık Bakanlığı, hastanelere ulaştırılan cesetlerin kimlik tespitini yapabilirken, yıkılan binaların enkazında kaybolan, cesedi deforme olan veya engellemeler nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan çok sayıda kişi bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli şehit oldu, 95 bin 413 kişi yaralandı ve 10 bin Filistinli de kayboldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM), bugün itibarıyla İsrail'in Gazze'de 55 farklı yerin boşaltılması yönünde talimat verdiğini belirterek, bunların, Gazze'nin yüzde 85'ini oluşturduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin muhtelif bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 35 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında en az 710 bebeği şehit ettiğini duyurdu.

00:03 Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bunun bölgesel yansımalarını görüştü.

00:00 İsrail yetkilileri ve medyasına göre, Başbakanı Binyamin Netanyahu, zorunlu askerlik yapmayı reddeden Ultra Ortodoks Yahudileri (Haredi) memnun etmek için Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almayı planlıyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli şehit oldu, 95 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 342'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 709 askerinin öldüğünü, 4 bin 428 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 703 Filistinli hayatını kaybetti.