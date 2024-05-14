Soykırımcı İsrail, Gazze'de ev bombaladı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 221. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL, GAZZE'DE EV BOMBALADI: ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 14 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 3 katlı bir evi bombaladığı belirtildi.

İsrail'in söz konusu eve düzenlediği hava saldırısı sonucu aralarında çocukların da olduğu 14 sivilin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde de bir evi bombaladığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentini topçu atışlarıyla hedef aldığı vurgulanan haberde, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik topçu atışlarının da gece boyu sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 91 Filistinli öldürüldü, 78 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:40 İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 14 sivilin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

04:46 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesindeki İsrail yanlısı gazetecilere tepki göstererek, Gazze konusunda onları "ikiyüzlü" davranmakla suçladı.

03:05 Yunanistan'da Atina Üniversitesi öğrencileri, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla protesto düzenledi. Kampüste toplanan kalabalık Gazze'deki savaşa son verilmesi için çağrıda bulunurken bazı protestocular kamp kurdu.

01:58 Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Roeterseiland kampüsünde protesto düzenledi. Hollanda polisi üniversitenin bir binasına kamp kurup yerleşme eylemi yapan öğrencilere müdahale etti. Eylemlerin sonucunda üniversite, iki gün eğitime ara verme kararı aldı.

01:09 İngiltere'de Filistin destekçisi üniversite öğrencilerinin kampüslerde çadır kurarak düzenlediği gösterilere, başkent Londra'daki Queen Mary University of London da katıldı.

00:00 ABD'de Joe Biden yönetimi, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "soykırım olduğuna inanmadığını" açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 34 Filistinli öldürüldü, 78 bin 755 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'u karadan işgal sürecinde olmak üzere, 620 askerinin öldüğünü duyurdu.