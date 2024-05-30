Soykırımcı İsrail Gazze'de ev bombaladı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 237. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL KANA DOYMUYOR

İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze şehrinin doğusundaki ez-Zehra Okulu yakınındaki el-Hatu ailesinin evini hedef aldığı belirtildi.

Saldırı üzerine bölgeye giden Sivil Savunma ekiplerinin çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Saldırıda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail saldırısı sonucu ölü ve yaralı sayısına ilişkin Sivil Savunma Teşkilatından henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli şehit oldu.

04:00 Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce gösterici, "Gazze'deki soykırımı" kınamak üzere bir araya geldi.

03:00 İsrail'in Refah'taki çadır kampa düzenlediği saldırı Almanya'nın başkenti Berlin'de büyük bir yürüyüşle protesto edildi.

02:30 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistin Kızılayı'na ait bir ambulansı vurduğunu ve olayda 2 sağlık görevlisinin öldüğünü duyurdu.

00:00 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediği" şeklindeki açıklamasına katılmadıklarını ve Gazze'ye yönelik saldırıların "mümkün olan en kısa sürede" bitmesini umduklarını söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.