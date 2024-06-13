Soykırımcı İsrail Gazze'de ev bombaladı: Şehit ve yaralılar var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 251. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE BİR EVİ HEDEF ALMASI SONUCU 3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli şehit oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Filistinlinin naaşının ve 7 yaralının hastaneye getirildiği kaydedildi.

Aksa Şehitleri Hastanesinden yapılan açıklamada ise 2 Filistinlinin cansız bedeninin hastaneye ulaştırıldığı ifade edildi.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, sağlık ekipleri ve sivil savunma ekiplerinin, İsrail saldırısı sonucu yıkılan evdeki kayıp kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 202 Filistinli öldürüldü, 84 bin 932 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), küresel olarak zorla yerinden edilenlerin sayısının 120 milyona ulaştığını bildirdi. Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor.

03:04 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli şehit oldu.

02:29 Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e seyreden bir gemiyi hedef aldıklarını ve geminin büyükhasar aldığını duyurdu.

02:26 Hamas, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in İsrail'i Gazze'deki ateşkes anlaşmasını bozma konusunda temize çıkarma girişiminin, ülkesinin Gazze Şeridi'nde yapılan "soykırım"a suç ortaklığı politikasının bir devamı olduğunu söyledi.

02:22 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasına yönelik arabuluculuk çabalarındaki gelişmeleri görüştü.

01:46 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağının "Gazze'de bir ateşkese ulaşmanın en hızlı ve etkili yolu" olduğunu söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinli öldürüldü, 84 bin 712 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 534 Filistinli hayatını kaybetti.