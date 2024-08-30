Soykırımcı İsrail Gazze'de evleri bombaladı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 329. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'DE EVLERİ BOMBALADI



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı yakınına düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli şehit oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah'ın batısı ile Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesinde bir evi hedef aldı.

Saldırıda en az 3 Filistinli şehit oldu, bazıları da yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın el-Hevca Kavşağı yakınında bir evi bombaladı.

Saldırıda biri çocuk 2 kişi şehit oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli şehit oldu, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı yakınına düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli şehit oldu.

ABD'de başkanlık yarışı kızışırken Demokrat başkan adayı Kamala Harris, aday olduktan sonraki ilk röportajında, başkan olması halinde İsrail'e silah ambargosu uygulamayı düşünmediğini net bir şekilde ifade ederek, "Gazze'de ateşkes sağlanmalı" çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin başta Gazze olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü katliam ve insan hakları ihlalleri dolayısıyla hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırıları protesto etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde durumun "umutsuzluğun ötesinde" olduğunu belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli şehit oldu, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 703 askerinin öldüğünü, 4 bin 393 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 670 Filistinli hayatını kaybetti.