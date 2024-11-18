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Dünya

Soykırımcı İsrail Gazze'de ''güvenli'' ilan ettiği bölgeyi vurdu! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 409 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in daha önce “güvenli” ilan ettiği Gazze'nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra yönelik hava saldırısında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

18 Kasım 2024 Pazartesi 07:21 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail Gazze'de ''güvenli'' ilan ettiği bölgeyi vurdu! Çok sayıda Filistinli şehit oldu
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 409. gününde sürüyor.

İSRAİL GAZZE'DE SÖZDE GÜVENLİ BÖLGEYİ VURDU: 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Orta Doğu'daki saldırılarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı. İsrail güçlerinin geçen hafta El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

07:14 İsrail'in daha önce "güvenli" ilan ettiği Gazze'nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra yönelik hava saldırısında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

04:05 Hamas Hareketi, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah Sözcüsü ve Medya Sorumlusu Muhammed Afif'in öldürülmesini kınadı

02:12 İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur'a saldırılarında 11 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

00:53 İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

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