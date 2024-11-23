Soykırımcı İsrail Gazze'de hastane bombaladı! Çok sayıda kişi yaralandı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 414. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'DE HASTANE BOMBALADI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, bir doktor ve çok sayıda hastanın yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kemal Advan Hastanesi doktorlarından Said Cevdet ve bazı hastalar, İsrail İHA'sı tarafından atılan bomba sonucu yaralandı.

İsrail ordusunun iki gündür Kemal Advan Hastanesini sıkı abluka altında tuttuğu ve bombaladığını aktaran sağlık kaynakları, hastaneye her türlü gıda, ilaç ve yakıt yardımının ulaşmasının da engellendiğini kaydetti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastanenin girişi ve acil servisine "Quadcopter" tipi dronlarla saldırı düzenlediğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:43 İsrail basını, Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalara katılan en az 6 İsrail askerinin psikolojik problemler sebebiyle yaşamına son verdiğini bildirdi.

04:48 İsrail'in Filistin'in Gazze ve Han Yunus şehirlerine yönelik son saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

01:07 Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler eşliğinde Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenlemesini, "devam eden suçlar ve kutsalları tehdit eden Yahudileştirme projeleri çerçevesinde yapılan ciddi bir ihlal" olarak niteledi.

00:50 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, bir doktor ve çok sayıda hastanın yaralandığı bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in söz konusu tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 972 Filistinli şehit oldu, 104 bin 8 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 377'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 800 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.