Soykırımcı İsrail Gazze'de hastane bombaladı: Ölü ve yaralılar var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 132. gününde sürüyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin ortopedi bölümüne düzenlediği saldırıda 1 Filistin vatandaşının yaşamını yitirdiği, bazılarının yaralandığı aktarıldı.

Haberde, İsrail güçlerinin ayrıca, Nasır Hastanesindeki bazı doktor ve hemşirelerin yanı sıra hastaneye sığınanların bir kısmını zorla dışarı çıkararak Refah kentine yönlendirdiği ancak yola çıkanlardan onlarca kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi. H aberde, Nasır Hastanesinin 25 günden beri İsrail güçlerinin kuşatması altında tutulduğu hatırlatıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:47 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'yi bombalamasına ilişkin, "Bugün dünyaya bakıldığında, Gazze'nin bombalanması sadece erkek ve kız çocukları öldürmekle kalmıyor aynı zamanda özgürlüğü, insan haklarını ve dayanışmayı yok ediyor." dedi.

04:55 İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bildirildi.

03:33 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırmaya devam ettiğini bildirdi.

01:15 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki onlarca sivilin ölümüne neden olan hava saldırıları ile Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı iddialarını soruşturuyor.

01:13 İsrailli esir yakınları ile onlara destek veren yüzlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ı protesto etti.

00:43 ABD'de bir grup protestocu, Kongre binasındaki Yemen'deki Husi tehdidinin ele alındığı oturumda, kırmızıya boyanmış ellerini havaya kaldırarak protesto gösterisinde bulundu.

00:19 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in "güvenilir ve uygulanabilir" bir plan olmadan Refah'a saldırmasını istemediklerini, bu konuda İsrailli muhataplarıyla yakın diyalog halinde olduklarını belirtti.

00:06 Fransız muhalif lider ve eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalabilecek herhangi birinin olmadığını söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 195 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrailli asker öldürüldü.