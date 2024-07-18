Soykırımcı İsrail Gazze'de katliama doymuyor! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 286. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE GECE BOYU DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 9 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 286. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Zevayide bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda 6 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Abdullah Azzam Camii'ni hedef aldığı saldırıda en az bir kişi şehit oldu, 15 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 kişi şehit oldu, 7 kişi yaralandı, 4 çocuk ise kayboldu. Çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaralılar Avde Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine hava saldırıları düzenledi, İsrail topçu birlikleri de güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerini bombaladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli şehit oldu, 89 bin 364 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 10 aydır İsrail'in şiddetli saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Gazze'deki korkunç suçlar ve ihlaller nedeniyle kurallara dayalı uluslararası düzenin çökme noktasına geldiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görevini yerine getirmesi için çağrıda bulundu.

23:49 İsrail hükümetinde koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas ile esir takası yapma çağrısında bulundu

23:42 İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 575 Filistinli hayatını kaybetti.