Soykırımcı İsrail Gazze'de katliama doymuyor! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 360. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GÜN BOYU GAZZE'NİN FARKLI BÖLGELERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 25 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, gün boyu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, kuzeyde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 kişi şehit oldu.

Yine kuzeydeki Cibaliya bölgesinde, İsrail ordusunun Ebu Nasır ve Semmur ailelerine ait evlere düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi şehit oldu.

Gazze kentinde de Harara ailesine ait eve düzenlenen İsrail saldırısında 3 kişinin şehit olduğu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yine Gazze kentinde, bir toplanma alanının İsrail hava saldırısına maruz kaldığı ve saldırıda 3 kişinin şehit olduğu belirtildi.

Orta kesimde Faşlan ailesinin evine düzenlenen saldırıda 1, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki diğer saldırıda da 1 Filistinli şehit oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki ed-Daalis ailesine düzenlenen saldırıda 5, Deyr Belah'taki yerlerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli şehit oldu.

Güneydeki Han Yunus'ta topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda ise 2 kişi şehit oldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

07:02 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze'de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini ancak bunu yerine getirmediklerini söyledi.

02:03 İsrail ordusunun, gün boyu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

01:00 Hamas, İsrail'in Yemen, Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların bölgede ABD desteğiyle gerçekleşen tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 595 Filistinli öldü, 96 bin 251 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.