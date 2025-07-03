Soykırımcı İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinliler ve yardım bekleyen siviller vardı.

Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentindeki Mustafa Hafız Okulu'nu bombaladı.

Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulda İsrail saldırısı nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bombalanan okulda büyük yıkım meydana geldi ve yangın çıktı.

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Fahd es-Sabah Okulu'nu tahliye uyarısı yaptıktan sonra 2 kez hedef aldı.

Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı yakınında İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesinde İsrail ordusunun "Ebu'l Karaya" ailesine ait evi bombalaması sonucu Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 7'si insani yardım bekleyen 26 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı.

Saldırıda çok sayıda çadır yanarak kül oldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

BM Filistin Raportörü Albanese: İsrail modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusu.

Associated Press (AP) haber ajansının elde ettiği görüntüler ve konuya ilişkin bilgi sahibi kişilerin ifadeleri, insani yardım dağıtım merkezlerinde sıra bekleyen Gazellilere yardım dağıtım çalışanları tarafından ateş edildiğini ortaya koydu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 31'i insani yardım bekleyenler olmak üzere 63 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir yardım dağıtım noktasında bekleyen sivillere ateş açması sonucu en az 5 Filistinlilere hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda, İsrail'in evlerine yıkım kararı vererek sürgün ettiği yüzlerce Filistinli yeni bir Büyük Felaket (Nekbe) yaşıyor.

İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 29'u insani yardım bekleyenler olmak üzere en az 60 Filistinli şehit oldu

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin haziran ayında Mescid-i Aksa'ya 25 kez baskın düzenlediğini ve İsrail makamlarının El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde 89 kez ezan okunmasını engellediğini duyurdu.

02.30 Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun son 48 saatte 26 katliam işlediğini ve 300'den fazla kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

02.23 İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin yayımlamaması üzerine Channel 4'da gösterilen "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" belgeselinde konuşan İsrailli asker ve sağlık çalışanları, Filistinli mahkumlara dayak, kötü muamele ve işkence yapıldığını söyledi.

01.36 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi.

00.20 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in işgal ettiği Gazze Şeridi'nde bir ateşkesin olması durumunda, bunun "herkesin kabul ettiği unsurlara" sahip olacağını belirtti.

00.18 Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in 22 aydır sürdürdüğü saldırılar sonucu artan can kayıpları nedeniyle Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde mezar yerlerinin tükendiğini bildirdi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 12 Filistinli hayatını kaybetti, 134 bin 592 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 454 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 551 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 640'a, yaralıların sayısı da 4 bin 488'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.