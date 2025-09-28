Soykırımcı İsrail Gazze'de masumları katletmeyi sürdürüyor! Çok sayıda şehit var

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Cemel ve Ebu Amir ailelerine ait iki evi hedef aldı.

Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaynaklar, bombalanan evlerin enkazı altında kalan kişilerin olduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 926 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 783 kişi de yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, İsrail'e yönelik somut yaptırımlar uygulanması ve Birleşmiş Milletlerde (BM) veto hakkının kaldırılması ya da sınırlanması için reform gerektiğini belirtti.

09:32 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki evi hedef alması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli şehit oldu.

00:26 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bir çocuğa askeri ciple çarparken Ramallah'ın batısında da 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

00:22 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, uluslararası toplumu Gazze'deki trajediyi sona erdirmeye ve iki devletli çözümü desteklemeye çağırdı.