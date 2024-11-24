Soykırımcı İsrail Gazze'de mülteci kamplarını hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 414. gününde sürüyor.
06:15 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Bureij ve Nuseyrat Mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
04:00 İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki yüzlerce Filistinliyi yerinden etti
03:34 İsrail ordusu, yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne "Quadcopter" tipi dronlarla saldırı düzenledi
01:36 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Gazze'deki yakıt krizinin tüm sağlık sistemini tehdit ettiğini ve bunun tüm sağlık sistemini ortadan kaldırabileceğini bildirdi
01:17 İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur'da bir camiyi bombaladı
00:52 İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli yaralandı
00:36 İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası ve takas anlaşması talebiyle cumartesi akşamları düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti