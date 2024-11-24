Soykırımcı İsrail Gazze'de mülteci kamplarını hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 414. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE ŞERİDİ'NDE MÜLTECİ KAMPLARINI HEDEF ALDI

Filistin'de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureij ve Nuseyrat Mülteci Kamplarını hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Bureij Mülteci Kampı'ndaki bir eve yönelik saldırıda 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yönelik saldırıda ise en az 6 kişi öldü. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:15 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Bureij ve Nuseyrat Mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

04:00 İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki yüzlerce Filistinliyi yerinden etti

03:34 İsrail ordusu, yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne "Quadcopter" tipi dronlarla saldırı düzenledi

01:36 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Gazze'deki yakıt krizinin tüm sağlık sistemini tehdit ettiğini ve bunun tüm sağlık sistemini ortadan kaldırabileceğini bildirdi

01:17 İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur'da bir camiyi bombaladı

00:52 İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli yaralandı

00:36 İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası ve takas anlaşması talebiyle cumartesi akşamları düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti