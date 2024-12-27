Soykırımcı İsrail, Gazze'de onlarca binayı havaya uçurdu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 448. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE'NİN KUZEYİNDE ONLARCA BİNAYI GÜÇLÜ PATLAYICILARLA HAVAYA UÇURDU

İsrail ordusu, hava ve karadan şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde onlarca binayı güçlü patlayıcılarla havaya uçurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu başta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi ile Kemal Advan Hastanesi çevresi olmak üzere onlarca binaya şiddetli patlayıcılar yerleştirdi.

İsrail askerleri söz konusu binalara ayrıca çok sayıda patlayıcı taşıyan robotları da göndererek havaya uçurdu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 de Gazze'nin kuzeyinde çok güçlü patlayıcılarla havaya uçurulması sırasında çıkan patlama seslerinin Tel Aviv ve çevresinde duyulduğu bilgisini paylaştı.

- İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNİ "YOK ETME" PLANI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail'in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle "Generallerin Planı" olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından kuşatılan bölgeye gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinli şehit oldu, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine 3 ayda düzenlediği saldırılarda 4 bin 800 kişi öldü ya da kayboldu

İsrail'in Gazze ve Refah'a saldırılarında 6 Filistinli öldü

03:32 İsrail ordusu, hava ve karadan şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde onlarca binayı güçlü patlayıcılarla havaya uçurdu.

02:06 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinin çevresine düzenlediği bombalı saldırılarda, hastane müdürü ile 6 sağlık personeli yaralandı.

00:16 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda özel birliklerinde görevli 1 binbaşının öldüğünü açıkladı.

00:14 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 50'ye yükseldiği bildirildi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 339 Filistinli şehit oldu, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.