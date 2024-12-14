Soykırımcı İsrail Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulu bombaladı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 435. gününde sürüyor.

İSRAİL GAZZE'YE BOMBA YAĞDIRIYOR

İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilen Filistinli ailelerin kaldığı bir liseyi vurması sonucu ilk belirlemelere göre, 5 kişi şehit oldu.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Cella Caddesi'nde yer alan ve kuzeyden gelen Filistinli sığınmacıların barındığı Macide Vesile Lisesi'ni vurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi şehit oldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilen Filistinli ailelerin kaldığı bir liseyi vurması sonucu ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde yerinden edilmişlerin sığındığı evler ile okulları hedef alması sonucu 6 Filistinli öldü.

Gazze'nin batısında yer alan ve İsrail saldırısında tamamen yıkılan Reşad eş-Şeva Kültür Merkezi'nin enkazı, soykırıma maruz kalan ve yerinden edilen Filistinli ailelere sığınak oldu.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda bir bacağını kaybeden Filistinli çocuk Ekrem Adil, ailesiyle birlikte Gazze kentinde derme çatma bir çadıra sığınarak zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Küçük yaşta engelli kalmanın zorluklarını yaşayan Ekrem, protez bacak sahibi olmayı bekliyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinden göç etmek zorunda kalan yüzlerce Filistinli aile, Gazze kentinde boş arazilerde kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin naaşları, cenaze işlemleri için Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrailli üst düzey bir yetkili, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında bu yıl sonuna kadar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılabileceğini iddia etti.

04:58 Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, "(Gazze'de) Bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken, dünya buna kayıtsız kalamaz." ifadesini kullandı.

03:00 İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İsrail-Filistin meselesinde "iki devletli çözümün" bir an önce gerçekleşmesini umduklarını söyledi.

02:00 İsrail'in Gazze'de bir evi ve toplu halde duran Filistinlileri hedef aldığı hava saldırısında 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli şehit oldu, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 806 Filistinli hayatını kaybetti.